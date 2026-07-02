El Municipio avanza con la reconstrucción integral del cruce de las calles Primera Junta y Lestonnac. Debido a la magnitud de la obra, se dispuso un corte completo del tránsito vehicular hasta la finalización de cada etapa, con un desarrollo estimado de al menos 15 días.

En lo que respecta a los trabajos en marcha, el lunes se ejecutó la demolición total del badén transversal ubicado sobre Primera Junta, la bocacalle de Lestonnac y un tramo de las cunetas de la margen oeste; mientras que el martes se realizó el replanteo completo del badén junto con la bocacalle y el sector de cunetas comprometido.

A continuación, el personal municipal armó los encofrados de madera y ubicó la malla de hierro que conforma la armadura resistente, con tablones y varillas dispuestos en una grilla que delimita cada paño destinado al hormigonado.

El miércoles comenzó la primera colada sobre el badén, tarea en la que operarios recibieron la mezcla desde un camión mixer y la distribuyeron con reglas vibradoras y fratachos metálicos hasta lograr una superficie nivelada y compacta.

Personal municipal trasladó además parte del hormigón hacia los sectores de más difícil acceso para el camión, mientras que otro grupo de operarios manejaron las herramientas de terminación sobre cada paño recién cubierto.

Una vez concluido el colado, las cuadrillas continuarán con el moldeado de las cunetas del lado oeste, y a fines de esta semana quedará finalizado el hormigonado del badén junto con el tramo de cunetas restante.

Restará entonces la bocacalle de Lestonnac, además de las tareas de pavimentación definitiva sobre todo el sector.

Las tareas están a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con maquinaria municipal.

La intervención de este tipo consolida una red de infraestructura pensada para durar décadas, algo que sólo resulta posible con planificación técnica sostenida y el acompañamiento constante de los vecinos frente a las molestias transitorias del corte.

Caminos alternativos para esquivar el corte

Ante este escenario, el Municipio dispuso una serie de circuitos alternativos para garantizar la fluidez del tránsito durante todo el período de corte.

Los vehículos que deban retirarse del colegio "Malvina Seguí de Clavarino" tendrán que utilizar el primer tramo de Lestonnac como vía de salida, desviar por Las Casuarinas —ya totalmente reconstruida— y retomar a la avenida Primera Junta mediante el desvío en calle Panozzo.

El tráfico pesado proveniente del Acceso Norte y la Ruta Nacional N° 136 deberá ingresar por Calle 136 —a la altura de la estación de servicio YPF— para empalmar con avenida Alsina y desde allí tomar el Boulevard 2 de Abril, con posibilidad de continuar hacia el este o el oeste según el destino final.

Los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia que arriben por el norte accederán a la Terminal de Ómnibus tomando el Boulevard 2 de Abril hacia el oeste y continuar por Boulevard Daneri y a continuación Boulevard Pedro Jurado; y en sentido inverso podrán acceder hacia el Acceso Norte y la Ruta Nacional N° 136.

Por su parte, el tráfico particular con destino norte desde el lado este de la obra tendrá disponible la alternativa de circular por calle Magnasco para retomar Primera Junta a partir de la Ruta Nacional N° 136.