Según el Mapa de Inversiones online implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas indica que el total de obras públicas financiadas por el Gobierno Nacional durante la gestión anterior asciende a 7.276 en todo el país. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde la cartera.



De las 2.185 obras que estaban “en ejecución” en todo el país al finalizar la gestión de Alberto Fernández, el 20% (447) tiene más del 80 % de avance; el 22% (485) entre el 50% y 80% de avance; el 17% (368 obras) entre el 30 y 50% de avance; y el 41% (855) tiene menos del 30% de avance físico. Casi la mitad (1.050) tenía fecha de finalización en 2023 y 957 debían comenzar el año pasado, según el análisis hecho por Infobae de la base de datos del Mapa de Inversiones online implementado del ex ministro Katopodis para transparentar el proceso de ejecución de las obras.



En total, el Departamento de Gualeguaychú presenta 26 de estas obras “en ejecución”, de las cuales 5 no presentan avance físico y no se realizarían de concretarse las intenciones del oficialismo:



PLAN DE SANEAMIENTO URBANO II ETAPA REDES DE AGUA POTABLE (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2021 - Final: 2022 | Avance financiero: 30,02% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN



PLAN DE SANEAMIENTO URBANO II ETAPA REDES DE CLOACAS (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2021 - Final: 2022 | Avance financiero: 30% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN



PROLONGACIÓN DESAGÜE PLUVIAL BOULEVARD RIVADAVIA (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 15% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO



PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTÍN (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2024 | Avance financiero: 15% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN



RENOVACIÓN URBANA VÍA FLORIDA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 100% - Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN



Fuentes de la cartera de Infraestructura habían señalado a Infobae el jueves por la tarde -poco antes del despido de Ferraro- que “la idea” que se evalúa es que estas obras a nivel país sean nuevamente licitadas y financiadas por el sector privado.



Por otra parte, en el Mapa de Inversiones figuran, 597 obras rotuladas “en circuito”. Según explicaron en la ex cartera de Obras Públicas, “estaban por comenzar en los siguientes 15 a 30 días”. Varias registraban algún grado de ejecución. De estas obras, 197 no presentaban avance financiero al 10 de diciembre pasado, es decir, anticipos de fondos públicos requeridos para su continuidad. Dos de ellas se encuentran en Gualeguaychú:



TERMINACIÓN HOSPITAL BICENTENARIO ETAPA FINAL GUALEGUAYCHÚ (SALUD) | Inicio: 2023 - Final: 2024 | Avance financiero: 0% - Avance fisico: 3,29% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

SENDA PEATONAL (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance fisico: 60,71% | ETAPA: EN EJECUCIÓN



En su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 11 de enero, el ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había relativizado el supuesto parate en la obra pública. “Durante el 2024, vamos a terminar todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance. Vamos a seguir ejecutando todo lo que es obra financiada por organismos multilaterales porque están financiadas. Hay vocación de los organismos de ampliar los préstamos para mitad de año”.

En la práctica, la cartera de Economía tiene pisadas las partidas para las obras que estaban en ejecución. El viernes último, al día siguiente de que se conociera la salida de Ferraro, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, tenía previsto reunirse con empresas constructoras para hacer una presentación de las obras en curso y cuáles iban a priorizar su puesta en marcha, pero la reunión se suspendió sin nueva fecha confirmada.





(Fuente: Relevamiento de la Obra Pública a nivel nacional realizado por Infobae)