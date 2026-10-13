POR DÓNDE NO IR
Obras de bacheo: qué calles estarán interrumpidas para el tránsito esta semana
Se realizan tareas que incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Hay desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
Obras Públicas informó la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
- Doello Jurado, entre Moreno y Paraná
- Presidente Perón n.°771 (Corte total)
- Alberdi, entre Florencio Sánchez y España (Corte total)
- Florencio Sánchez n.º 871
- Insaurralde n.º 971 (Corte total)
- Bolívar, entre Churruarín y Alberdi (Corte total)
- Churruarín, entre 25 de Mayo y Bolívar (Corte total)
- San Martin n.º 870
Por otra parte, las siguientes calles estarán afectadas por el Plan de Asfaltado:
- Batalla de Cepedas, entre Pasteur y Hernández.
- Pasteur, entre Tratado del Pilar y Batalla de Cepeda.
- Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas.
- López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva.
- Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva.
- Martínez Paiva, entre General Paz y Pasteur.
Por último, solicitaron respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.
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