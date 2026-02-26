La reconstrucción integral del boulevard Boulevard Pedro Jurado comenzó este jueves a la altura de la rotonda de la Terminal de Ómnibus y marca el inicio de una de las intervenciones viales más esperadas por la ciudadanía.

La obra abarcará el tramo comprendido entre la rotonda de la Terminal y hasta Urquiza, con una inversión que superará los 1.000 millones de pesos y será afrontada con fondos municipales. En total, se intervendrán aproximadamente 20.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 48 cuadras de extensión convencional.

Durante la primera jornada se ejecutaron los primeros 200 metros de fresado sobre la calzada este, en sentido norte-sur. El intendente Mauricio Davico explicó que este tramo inicial corresponde únicamente al primer día de trabajo y que luego el frente de obra avanzará en dirección a calle Urquiza. “Nosotros vamos a hacer los 200 metros de fresado desde la rotonda de la Terminal, eso es sólo por el día de hoy, luego vamos a ir para el lado de Urquiza. Vamos a ir fresando y moviéndonos por el tema de los cortes”, señaló.

El jefe comunal detalló que el esquema contempla fresado, reparación de baches profundos, aplicación de riego asfáltico y posterior colocación de la nueva carpeta. Indicó además que en algunos sectores será necesario retirar material hasta 50 centímetros de profundidad para sanear la base antes de asfaltar. “Primero lo hacemos en este carril hasta Urquiza y después nos trasladamos al otro carril”, precisó, y adelantó que posteriormente se ejecutarán las sendas peatonales y demarcaciones horizontales.

Davico sostuvo que el objetivo es sostener el ritmo de lunes a sábado, avanzando en tramos de 200 metros mientras en paralelo se realizan tareas de bacheo donde sea necesario. En ese marco, reconoció que existen múltiples demandas en distintos barrios, pero remarcó que no es posible intervenir todas las arterias en simultáneo. “Después vamos a hacer 120 cuadras más, sabemos que hay muchas calles que tenemos que intervenir, esta es una obra más. No podemos hacer todo al mismo tiempo”, afirmó.

Ordenamiento del tránsito y desvíos

Por tratarse de una zona de alta circulación, especialmente por la proximidad a la Terminal, el operativo de tránsito es clave para garantizar seguridad y fluidez. El responsable de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, explicó que se trata de la etapa más compleja del plan de obra. “Esta es la primera etapa, estamos en una zona muy conflictiva de tránsito, es la más compleja que vamos a tener”, indicó.

Durante los trabajos, la circulación se desvía hacia la calzada oeste, que funciona provisoriamente con doble sentido, asistida por personal de Tránsito. Izaguirre detalló que cuando no se esté trabajando activamente, y siempre que el ingeniero responsable lo autorice, se podrá circular sobre el sector fresado. “Nuestro trabajo es dar seguridad vial y vamos a trabajar las 24 horas, siempre y cuando se necesite personal; sino va a haber vallas con material lumínico”, sostuvo.

Los cortes serán parciales y dinámicos, de acuerdo al avance de las tareas. Además, se dispuso la prohibición de estacionamiento en el sector intervenido para facilitar el despliegue técnico y evitar demoras.

Desde la Agencia de Seguridad solicitaron a los vecinos que, de no ser indispensable, eviten transitar por la zona y utilicen vías alternativas. En el caso del transporte pesado, los micros y camiones están siendo derivados por calle Sarmiento. Según explicó Izaguirre, los micros ingresan y egresan por el mismo lugar, lo mismo ocurre con los autos que tengan que entrar a la Terminal.