El intendente Adán Bahl dialogó este jueves con Ahora Litoral y explicó algunas de las obras más importantes que se llevan a cabo en la capital entrerriana. En ese sentido, puso en valor los trabajos y resaltó: "En Paraná no tenemos ninguna obra parada por falta de pagos".

A continuación, el detalle:

Plazas

"Estamos interviniendo en más de 30 plazas de manera simultánea. Son algunas muy grandes como Mujeres Entrerrianas, Le Petit Pisant o Sáenz Peña, y otras más pequeñas de los barrios", destacó, y acotó que ello es posible por el ordenamiento de las cuentas en el municipio que posibilita que haya recursos para este tipo de trabajos.

Aeropuerto de Paraná

El intendente resaltó que se prevé la sustitución prácticamente de toda la pista, además de iluminación y otros trabajos. Precisó que la licitación será en octubre y las obras serán desde mayo hasta agosto de 2023, por lo cual va a estar cerrado. "Pedimos a Aerolíneas Argentinas que se hagan más intensivos los vuelos de Santa Fe para compensar los vuelos de aeropuertos", anticipó. Además, valoró: "Es una inversión productiva porque Paraná se está posicionando como destino turístico".

Distrito del Conocimiento de Paraná

Adán Bahl destacó el proyecto para potenciar el Distrito del Conocimiento en la zona del Túnel Subfluvial, cuyo proyecto fue presentado al gobernador Gustavo Bordet. "Es necesario que el Estado municipal empiece a hacer un edificio como una pista de aterrizaje para muchas empresas", sostuvo, y destacó la sinergia entre sectores para generar empleo joven.

"En 30 días sacamos el decreto para llamado a licitación. Será una obra que va a llevar tiempo. Van a estar las universidades, van a continuar con la preparación de programadores, van a poder ir empresas, va a haber coworking y podrán ir emprendedores", sostuvo.

Balneario Thompson

El intendente comentó también que se continúan los trabajos de saneamiento del arroyo Las Viejas que desemboca en el río Paraná. "Va a permitirnos en verano meternos al agua en el Thompson. Está garantizado. La obra no va a estar terminada, pero sí vamos a poder meternos al agua. El 15 de diciembre nos tiramos al río", anticipó.

Calles

"Tenemos tres frentes muy grandes de bacheo en distintos lugares", sostuvo, y señaló que se llevan a cabo en la zona de San Agustín, en la zona este y en la zona sur. Por otra parte, el jefe comunal también resaltó el programa "Esfuerzo Compartido" que posibilitó el asfaltado de 100 cuadras en la ciudad.

Circunvalación este

Por otra parte, destacó las obras en la circunvalación este, que posibilitará ingresar a Paraná por la ruta 12, cuya finalización está prevista para febrero o marzo de 2023. Al respecto, valoró los trabajos sobre calle Hernandarias para conectar con el Parque Industrial. "Vamos a hacer con el municipio el puente y Vialidad hará la calle", indicó, y agregó que ello será clave por el flujo de camiones de las empresas radicadas en la zona.

Entubado de arroyos

Ante la consulta de un televidente por el entubado en el barrio Las Flores, respondió: "Hemos terminado dos tramos de entubamiento del arroyo Antoñico. Queda el tercer tramo y lo tenemos gestionado en el Ministerio de Hábitat que financia esta obra", sostuvo, y acotó que también hay obras en zona de arroyo Colorado.

Terminal

Por otro lado, respecto de la nueva Terminal de Ómnibus prevista para la zona del Túnel, aclaró que el proyecto permanece a la espera de financiamiento nacional. "Está el proyecto ejecutivo terminado. Logramos incorporarlo en el anteproyecto de presupuesto nacional. Estaba contemplado, pero no se aprobó el Presupuesto 2022. Al no aprobarse, se cayó el proyecto. No haber aprobado el presupuesto, nos perjudicó", lamentó, y acotó que en estos casos "la tareas de los legisladores es muy importante".