Durante septiembre de 2026, el Municipio desarrolló un esquema de mantenimiento vial orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana ya que a lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar 71 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 40 casos se aplicó asfalto, mientras que en los restantes 31 requirieron hormigón.

En total, se pudo recomponer una superficie acumulada de 2.015 metros cuadrados de pavimento urbano durante septiembre.

Sumados los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 491 baches, el equivalente a una superficie de 11.568,25 metros cuadrados de pavimento urbano, la misma superficie que ocupan más de 30 cuadras convencionales.

“Para poder lograr estos números durante los nueve meses que van del año, fueron claves dos factores: por un lado el traslado y puesta en marcha de la Planta de Asfalto Municipal, emplazada ahora en el Parque Industrial Gualeguaychú, y la adquisición por parte de la gestión del intendente Mauricio Davico de maquinaria especializada para este tipo de labores, lo cual permitió abrir más frentes de obras en simultáneo”, señalaron desde el Área.

Y agregaron: “El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana de la gestión del intendente Davico, ya que no solo se busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura. En este sentido, cada bache reparado representa una acción concreta de cuidado del espacio común y una decisión técnica orientada a sostener una ciudad más segura, funcional y preparada para el uso cotidiano”.