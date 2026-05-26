El Museo del Carnaval será sede de la inauguración de diVino Carnaval, una nueva serie de obras pictóricas del artista Alonso Villanova realizadas con vinos locales de Gualeguaychú. La propuesta se presentará el próximo 30 de mayo, de 17 a 19 horas, en el espacio ubicado en el Corsódromo, con entrada libre y gratuita.

La muestra propone una experiencia artística que reinterpreta el carnaval como ritual colectivo. A través del uso de vinos de producción local como materia pictórica, Villanova construye una narrativa visual donde el color, la textura y el paso del tiempo se vinculan con la memoria, el cuerpo y la celebración.

Las obras, concebidas como pinturas con identidad territorial “bordadas con historia”, dialogan con el universo simbólico del carnaval y evocan la energía de las comparsas, la intensidad del movimiento y la dimensión comunitaria de la fiesta. En ese cruce, el vino, ligado a lo ritual y festivo, se resignifica como lenguaje artístico y expresión del territorio.

La propuesta se enmarca en el mes del Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo, y forma parte de las acciones que impulsa el Museo del Carnaval para promover el patrimonio cultural y generar experiencias vinculadas al arte contemporáneo y la identidad local.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes 2025 del Gobierno de Gualeguaychú, como parte de una política de apoyo a la producción cultural local y al desarrollo de propuestas que fortalecen la identidad de la ciudad.

Durante la inauguración, el público podrá recorrer la muestra, compartir un encuentro con el artista y participar de una degustación de bodegas y sabores locales. La actividad invita a vecinos, artistas y público en general a ser parte de una experiencia que une arte, carnaval y territorio.