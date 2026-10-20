Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora, plantearon sus reclamos y preocupaciones ante el Gobierno nacional durante una conferencia de prensa realizada este martes en Paraná, en el marco de las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos.

Con distintos grados de cercanía o distancia con la Casa Rosada, los mandatarios coincidieron en que las provincias afrontan mayores demandas sociales y restricciones presupuestarias, aunque cada uno puso el foco en distintos aspectos: el impacto económico en las familias y las pymes, la falta de recursos y el deterioro de la infraestructura.

Llaryora: un Presupuesto 2027 más federal

Ante una prregunta de Canal 9 Litoral, el gobernador de Córdoba reclamó que el próximo Presupuesto nacional priorice la producción, el empleo y las pequeñas y medianas empresas. Advirtió que la caída de la actividad y de la recaudación limita la capacidad de las provincias para responder a las necesidades sociales.

“Este presupuesto tiene que tener una visión más productiva, más vinculada a la generación de trabajo, más vinculada a la defensa de nuestras pymes y, por supuesto, con una visión federal”, sostuvo.

También mencionó las dificultades del sistema sanitario y las deudas del PAMI con sus prestadores, y alertó sobre el impacto de la situación económica en las familias.

Frigerio: obras y recursos

El gobernador entrerriano destacó la importancia de la infraestructura para mejorar la competitividad y sostuvo que las provincias están dispuestas a intervenir en rutas nacionales ante la falta de respuestas.

“No podemos esperar que alguien se ocupe. Nuestro sector productivo nos exige eso, entonces nos arremangamos y tomamos cartas en el asunto”, afirmó.

Frigerio también señaló que las provincias asumieron mayores responsabilidades en áreas como educación, salud, seguridad e infraestructura, en un contexto de recursos limitados. Sobre las obras estratégicas, no descartó que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba gestionen créditos internacionales en conjunto.

Pullaro: rutas nacionales y las familias

El gobernador santafesino describió un escenario complejo por la caída de recursos y el aumento de las demandas sociales. “Es el momento más difícil y más duro para gobernar en las provincias en la República Argentina”, expresó.

Pullaro aseguró que Santa Fe reparó más del 70% de sus rutas provinciales, pero advirtió que las rutas nacionales siguen en muy mal estado. Como ejemplo, mencionó la ruta nacional 012, cuya administración fue transferida a la provincia por 20 años para realizar obras.

Pullaro dijo que, aunque se estabilizaron las variables macroeconómicas, esa mejora todavía no se refleja en la economía de las familias. En la conferencia, expresó: “Lamentablemente eso no está llegando a las familias” y agregó que existe una demanda social creciente porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes.

Qué dijeron sobre las PASO

Los gobernadores también fueron consultados sobre la posible suspensión o eliminación de las PASO nacionales para 2027. Pullaro se manifestó a favor de suspenderlas, al considerar que en muchos casos no existe una competencia interna efectiva y que su organización implica costos.

Llaryora se mostró abierto al debate y pidió reforzar los controles sobre el financiamiento político para evitar el ingreso del narcotráfico y el crimen organizado. Frigerio, en tanto, evitó fijar una posición definitiva porque su espacio político todavía no tomó una decisión, aunque consideró que la cantidad de elecciones puede profundizar la distancia entre la política y la sociedad.