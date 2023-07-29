Al respecto, desde Obras Sanitarias recomendaron a los vecinos minimizar el consumo hasta que se regularizara el servicio. Según se puso saber, la rotura del caño ocurrió en calles Clavarino y 9 de Julio.

“Hoy de mañana tuvimos una reparación complicada en 9 de Julio y clavarino, que como es una zona muy baja tuvimos que parar la planta, pero terminamos a las 16 y ya estamos normalizando. En las zonas más altas va a demorar en llegar presión porque se había vaciado todo el sistema”, informó informó el titular de Dirección de Obras Sanitarias, Martín Cerneaux.

Y agregó que trabajaron en el lugar un grupo de obreros y la falla se dio “en la vinculación de un caño de 200 a 75 mm”.

El problema logró solucionarse luego de aproximadamente 6 horas de trabajo, y cerca de las 16:00 se volvió a poner en funcionamiento la planta. El suministro se había cortado debido a que era muy difícil intervenir en la rotura del caño sin interrumpir el caudal de agua.