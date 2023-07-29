YA SE HABRÍA REGULARIZADO EL SERVICIO
Obras Sanitarias explica por qué hubo faltante de agua en la ciudad
Desde la mañana temprano algunos sectores de Gualeguaychú se quedaron sin el servicio de agua debido a la rotura de un caño madre que obligó a parar la planta.
Al respecto, desde Obras Sanitarias recomendaron a los vecinos minimizar el consumo hasta que se regularizara el servicio. Según se puso saber, la rotura del caño ocurrió en calles Clavarino y 9 de Julio.
“Hoy de mañana tuvimos una reparación complicada en 9 de Julio y clavarino, que como es una zona muy baja tuvimos que parar la planta, pero terminamos a las 16 y ya estamos normalizando. En las zonas más altas va a demorar en llegar presión porque se había vaciado todo el sistema”, informó informó el titular de Dirección de Obras Sanitarias, Martín Cerneaux.
Y agregó que trabajaron en el lugar un grupo de obreros y la falla se dio “en la vinculación de un caño de 200 a 75 mm”.
El problema logró solucionarse luego de aproximadamente 6 horas de trabajo, y cerca de las 16:00 se volvió a poner en funcionamiento la planta. El suministro se había cortado debido a que era muy difícil intervenir en la rotura del caño sin interrumpir el caudal de agua.