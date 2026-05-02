Durante abril, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 701 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 366 correspondieron a la red de agua potable y 335 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios.

Si se toma el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 2.283 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante los primeros cuatro meses de 2026.

En lo referido a la red de agua potable, durante marzo los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 15 oportunidades.

A su vez, se resolvieron 63 pérdidas detectadas en calzada y otras 227 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 42 recambios de componentes, y 19 más vinculados al servicio de agua, tres al sistema cloacal y una llaves de paso, acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 335 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 109 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 96 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 23 inspecciones en bocas de registro y 107 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.

Desde el Municipio además destacaron el agradecimiento de la Dirección de Obras Sanitarias a la paciencia de todos los vecinos de Gualeguaychú, tanto con las reparaciones como los inconvenientes que ocasionan las mismas.

Al mismo tiempo, informaron que el esquema de trabajo implementado busca priorizar los trabajos más urgentes, los cuales son los que afectan a una mayor cantidad de personas, pero que esto no quita que los reclamos y pedidos de reparaciones más pequeños no es que no sean tenidos en cuenta.

“El volumen de trabajos ejecutados durante los primeros cuatro meses del año (siendo abril el que mayor actividad reflejó durante este año en lo que respecta a trabajos de reparaciones en la red de agua potable y cloacal) refleja la intensidad de la demanda sobre infraestructuras que funcionan de manera permanente y que requieren intervención técnica constante. Cada una de estas acciones apunta a preservar el acceso al agua potable y asegurar el correcto funcionamiento del sistema cloacal, dos servicios esenciales para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida en la ciudad”, sostuvieron.

Y concluyeron que “de esta manera, la gestión del intendente Mauricio Davico hace que la atención sostenida sobre estas redes permita solucionar problemas que surgen en la cotidianeidad y, al mismo tiempo, extender la vida útil de las instalaciones y acompañar el crecimiento urbano con servicios confiables y eficientes”.