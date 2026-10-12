La Dirección de Obras Sanitarias mantuvo un esquema operativo constante durante el presente año, alcanzando un total de 5.571 intervenciones en la red de agua y el sistema cloacal. Solo en septiembre, el área municipal ejecutó 677 trabajos destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Del total de tareas realizadas en septiembre, 279 correspondieron a la red de agua potable y 398 al sistema de desagües cloacales. En cuanto al suministro de agua, los equipos técnicos resolvieron 65 situaciones de baja presión o falta de suministro, además de reparar 47 pérdidas en calzada y 106 en veredas. Asimismo, se efectuaron 24 recambios de componentes, 22 conexiones nuevas y 15 cambios de llaves de paso.

Por otro lado, el sistema cloacal requirió 398 actuaciones, destacándose 215 casos por obstrucciones en conductos y 99 reparaciones por desbordes en calzada. El balance mensual se completó con 70 inspecciones en bocas de registro y 14 recambios de conexiones, labores fundamentales para la detección temprana de fallas.

La Dirección de Obras Sanitarias agradeció la paciencia de los vecinos ante las reparaciones y los inconvenientes que estas generan. Explicaron que el esquema de trabajo prioriza las urgencias que afectan a una mayor cantidad de personas, sin descuidar los reclamos de menor escala.