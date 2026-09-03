Durante agosto, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 628 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 220 correspondieron a la red de agua potable y 408 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios.

Tomando el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 4.894 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante los primeros ocho meses de 2026.

En lo referido a la red de agua potable, durante agosto los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 44 oportunidades.

A su vez, se resolvieron 37 pérdidas detectadas en calzada y otras 92 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 12 recambios de componentes, 22 más vinculadas a conexiones nuevas, siete recambios de llaves de paso y seis aperturas de válvulas para purga, todas acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 408 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 209 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 97 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 67 inspecciones en bocas de registro y 35 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.

Por esto, el volumen de trabajos ejecutados durante los primeros ocho meses del año refleja la intensidad de la demanda sobre infraestructuras que funcionan de manera permanente y que requieren intervención técnica constante.

“Cada una de estas acciones apunta a preservar el acceso al agua potable y asegurar el correcto funcionamiento del sistema cloacal, dos servicios esenciales para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida en la ciudad. De esta manera, la gestión del intendente Mauricio Davico hace que la atención sostenida sobre estas redes permita solucionar problemas que surgen en la cotidianeidad y, al mismo tiempo, extender la vida útil de las instalaciones y acompañar el crecimiento urbano con servicios confiables y eficientes”, manifestaron desde Obras Sanitarias.