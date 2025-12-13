La Dirección de Obras Sanitarias solicita a la comunidad que haga un uso responsable del sistema cloacal debido a reiteradas obstrucciones y daños detectados en distintos puntos de Gualeguaychú. El organismo recuerda que la red está diseñada para transportar únicamente residuos compatibles con el funcionamiento sanitario y que la presencia de materiales ajenos provoca fallas que afectan a toda la zona servida.



Entre los desechos que el sistema puede recibir se encuentran:

* Papel higiénico.

* Desechos corporales.

* Aguas provenientes de inodoros, duchas, lavatorios y piletas de cocina (sin presencia de sólidos).

En recientes intervenciones se identificaron materiales que generan roturas y bloqueos, muchos de los cuales aparecen de manera reiterada y comprometen seriamente la infraestructura:

* Prendas de vestir

* Restos de un colchón

* Medias y ropa interior

* Paños húmedos y toallas desechables.

* Aceites y grasas volcados en piletas de cocina.

* Restos de alimentos.

* Algodones, hisopos y productos de higiene personal.

* Plásticos, envoltorios y bolsas.

* Trapos, sogas y fibras textiles.

* Arena y restos de obra.

* Objetos rígidos que ingresan por inodoros o bocas de inspección.



La presencia de estos elementos obliga a realizar destapes frecuentes y, en los casos más graves, abrir el pavimento para reemplazar tramos dañados, tareas que requieren maquinaria, personal y recursos municipales. Obras Sanitarias recuerda que solo interviene en la vía pública, mientras que los problemas internos deben ser resueltos por cada propietario.



El organismo subraya que el mal uso nunca afecta a un solo domicilio: una descarga inadecuada puede generar desbordes y fallas en toda la red barrial. Mantener el sistema en buen estado depende del compromiso cotidiano de cada hogar y de la correcta disposición de los residuos, evitando intervenciones de emergencia y daños evitables.