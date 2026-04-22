El colector central de cloaca ubicado en Ituzaingó, entre Nogoyá y Paraguay, fue reemplazado tras presentar un colapso estructural que afectó el sistema de desagüe de la cuadra.

Se trata de una cañería de hormigón prefabricado de 160 milímetros, con más de siete décadas de antigüedad, que había dejado de permitir el escurrimiento adecuado de las aguas residuales. La situación generó inconvenientes en las viviendas, ya que los desechos no lograban llegar a la cámara receptora por la obstrucción del ramal principal.

Según señalaron desde el Municipio, “el deterioro del sistema obligó a los frentistas a recurrir de manera periódica a servicios de desagote, con una frecuencia cercana a los 60 días". Asimismo, fuentes vinculadas a la obra indicaron que el problema se intensificó en los últimos meses.

La intervención incluyó la sustitución del conducto por uno nuevo de PVC de igual diámetro y la renovación completa de las conexiones domiciliarias. Para realizar la tarea, se abrió una zanja de gran profundidad a lo largo de la calzada, lo que implicó la remoción del pavimento y el uso de maquinaria pesada.

Los trabajos se ejecutan con una cuadrilla de más de 15 operarios y equipos como retroexcavadoras y palas cargadoras. Debido a la magnitud de la obra, el tránsito vehicular permanece interrumpido en esa cuadra.

De acuerdo a las estimaciones, las tareas podrían finalizar entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.