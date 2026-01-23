La Dirección de Obras Sanitarias informó que durante la tarde del viernes se solucionó la rotura del caño de 250 milímetros que se rompió en la esquina de Perdigan y Boulevard Daneri, en la zona del Cementerio Norte.

Las tareas de reparación se iniciaron a las 13 horas y finalizaron cerca de las 15, pero para poder realizar el arreglo se debió frenar la producción de la Planta de Obras Sanitarias. Puesta nuevamente en funcionamiento se comenzó a reestablecer el servicio y a normalizar la presión, pero por un problema de presurización podrían desprenderse algunos sedimentos de la red, lo que eventualmente ocasionaría turbiedad en el agua, sobre todo en la zona afectada.

Por este motivo, desde la Dirección de Obras Sanitarias solicitan a los vecinos alcanzados por este inconveniente que mantengan abierta la canilla de entrada o la bajada del tanque algunos minutos, para facilitar la purga del sistema y recuperar la transparencia habitual del servicio.