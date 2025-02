Durante las últimas semanas de enero y principio de febrero se suscitaron eventos vinculados con pérdidas de agua en distintos sectores de la ciudad. El problema surge en la mayor aparición de estos charcos en las conexiones domiciliarias y las vinculaciones hidráulicas (manguera de polietileno negro de media y tres cuartos de pulgada, según los casos) entre las cañerías de agua de la red de distribución de agua y los domicilios particulares.

Son varios los motivos por los cuales sucede esto, como la vida útil de los materiales, rasgos de deterioro funcional, la calidad de los materiales utilizados y los espesores de las mangueras. Sin embargo existe otro más importante, el cual se vincula con las mejoras que ha realizado Obras Sanitarias en la planta, las cuales han permitido poder suministrar a la red mucho más caudal del que históricamente se ha suministrado en verano, sobre todo mantener una presión bastante constante y homogénea en el servicio.

“Hasta el verano pasado no había posibilidad alguna de suministrar el caudal que hoy estamos inyectando a la red y menos aún mantener las presiones necesarias en la planta para suministrar el mencionado caudal”, explicó el director de Obras Sanitarias Antonio Dumón.

“La situación de pérdidas en vereda suponíamos que podrían ocurrir por los motivos expresados al inicio, pero creemos firmemente que el efecto positivo y los beneficios obtenidos con las medidas adoptadas solapan el aspecto de carácter negativo y circunstancial que significa el efecto no deseado de pérdidas en vereda”, destacó Dumón.

“Siempre mantuve informados a las máximas autoridades del Municipio de la posible situación de pérdidas en vereda ante la posibilidad concreta de incrementar sustancialmente el caudal inyectado a la red y la sostenibilidad de las presiones necesarias para lograr dicho objetivo”, sostuvo.

“Lo que le pedimos ahora a la ciudadanía es que tengan paciencia porque estamos haciendo los cambios correspondientes. Por día estamos solucionando entre cuatro o cinco conexiones que presentaban pérdidas. De esta manera, en algún momento se va a regularizar este problema. Lo importante es que no tenemos que ir para atrás y hacer que la red tenga menos caudal y presión. Esa no es la solución”, solicitó y agregó: “Tenemos la red presurizada, tanto gracias al trabajo de la planta y de los pozos, por eso ahora hay mucha más agua, pero el usuario debe cuidarla. Por eso es prioridad para Obras Sanitarias solucionar el tema de las pérdidas en veredas, porque si le pedimos a los vecinos que cuiden el recurso, nosotros no podemos darnos el lujo de perderlo por una mala conexión. Por eso es también muy importante que cada vecino que detecte esto en su vereda lo reporte a nosotros para solucionarlo lo antes posible”.