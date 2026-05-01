ESTARÁ SOLUCIONADO POR LA TARDE
Obras Sanitarias: Trabajan en la reparación de un caño de agua y debieron interrumpir el servicio
Personal de Obras Sanitarias se encuentra reparando un caño de 150mm de la red de agua potable, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Camila Nievas.
Por este motivo, se debió se interrumpir la impulsión de agua desde la Planta. Se estima que en el transcurso de la tarde finalizarán las tareas.
Noticia en desarrollo…
