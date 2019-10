Obras sociales advierten un "quiebre" del sistema de salud y piden un acuerdo federal

“El sistema de salud actual está quebrado y si no cambiamos las reglas del juego, seguirá así. El costo de la crisis actual impacta en la calidad del servicio y esto lo paga la gente, sea por el aumento en el gasto de bolsillo o por la baja calidad de las prestaciones”, sostuvo.

“Esta situación es inadmisible y limita, cuando no priva, el acceso a la salud de la población”, aseveró, por lo que consideró que “es fundamental desarrollar un sistema integrado y federal basado en acuerdos, diálogo y consenso”.

Cañete, que integra el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra) en representación de Iosper, aseguró que “la problemática que hoy enfrentan las obras sociales provinciales (OSP) es de larga data; pero en este contexto se agudizó como consecuencia de la situación económica nacional y de la inflación, ya que afecta la posibilidad de compra que tenemos las obras sociales provinciales (OSP) y las prestaciones”.

“Sumado a eso, una de las variables que las OSP no podemos controlar es el precio de los medicamentos. No solo los de alto precio, sino también los ambulatorios, que han sufrido -de acuerdo con algunas marcas y moléculas- aumentos que superan a la inflación y que no se justifican por la devaluación del dólar. Todo lo dolarizado se ha disparado a precios que no podemos seguir pagando, por lo que buscamos estrategias para hacerle frente a esta realidad”.

El secretario de Cosspra agregó que “desde las OSP venimos trabajando en los últimos años para tener información acerca del costo que las obras sociales tenemos respecto a la cobertura en medicamentos y de patologías de alto precio -ya sea en medicamentos, prácticas o insumos específicos-”.

Cosspra avanzó en propuestas para tener un organismo que controle o regule los precios de los medicamentos en el país, rol que escapa a las OSP. “Consideramos que debe ser una unidad o una agencia quien lo lleve adelante, y que nos permita tener una idea sobre los precios de medicamentos a nivel local y saber que éste es acorde al que paga toda la región”.

La entidad que nuclea a las obras sociales provinciales del país admitió que “es un camino a construir, más allá de lo que podamos hacer o las regulaciones que alcancemos en conjunto, que hoy son insuficiente frente a las necesidades reales. Es fundamental desarrollar un sistema integrado y federal basado en acuerdos, diálogo y consenso. El control de precios de insumos y la regulación de los mismos, la revisión de la legislación, la evaluación de tecnología y el seguro de alto costo deben ser elementos clave para transformar y consolidar el sistema de salud que la Argentina necesita”.