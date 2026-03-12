El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó este miércoles la primera Sesión Ordinaria del 147º Periodo Legislativo. En este marco, el cuerpo legislativo dio curso al tratamiento de los temas previstos en el orden del día, al tiempo que se aprobaron diversas iniciativas legislativas.

Una de las normas aprobadas refiere a una resolución presentada por el diputado Marcelo López por el que se insta a legisladores nacionales a que impulsen ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar el 3 de febrero, aniversario de la Batalla de Caseros, como feriado nacional.

Asimismo, se aprobó una declaración, de autoría del diputado Juan José Bahillo, por la que se insta al gobierno nacional a realizar gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para avanzar en la apertura de mercados para naranjas y mandarinas que se producen en la provincia.

En la fecha, además, tomaron estado parlamentario dictámenes de comisión que incluyen la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública -de autoría del Poder Ejecutivo- así como la declaración de utilidad pública y expropiación de un inmueble en El Solar y San Carlos, en departamento La Paz -de autoría del diputado López-, ambos expedientes girados al Orden del Día de la próxima sesión.

Proyectos del Poder Ejecutivo

La sesión ordinaria de este miércoles otorgó estado parlamentario a una serie de proyectos de ley enviados por el Gobierno Provincial, los cuales proponen el desarrollo de obras estratégicas en diversos departamentos, al igual que la regularización de inmuebles destinados al sistema educativo. Una de las iniciativas, contenida en el Expediente Nº28.947, autoriza a aceptar la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná con vistas a la construcción de la Escuela Secundaria Nº78 “Intendente Juan Carlos Esparza”. Asimismo, el Expediente Nº28.950 contempla el ascenso a primera categoría de la comuna Ingeniero Sajaroff, en departamento Villaguay.

Otros expedientes que recibieron estatus parlamentario refieren a obras viales y apoyo a la producción. Así es como se prevé la expropiación de inmuebles para la ejecución de mejoras en los accesos a las cooperativas apícolas de Paraná -Expediente Nº28.985- y Gualeguaychú -Expediente Nº28.986-, así como la construcción de la Circunvalación de Nogoyá -Expediente Nº28.988- y un nuevo puente sobre el Arroyo “Del Sauce” -Expediente Nº28.997-.

El plan de obras contenido en el Expediente Nº28.987, por su parte, contempla la rehabilitación y reconstrucción de calzadas en las rutas provinciales Nº1 y Nº2, con impacto directo en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación. Por último, se incluyó el proyecto para la sistematización del Canal Mihura en el departamento Gualeguay, obra clave para el saneamiento hídrico de la zona -Expediente Nº28.998-.

Colonia Productiva

Al término de la sesión, el presidente de bloque oficialista, diputado Bruno Sarubi, comunicó al cuerpo que los diputados María Elena Romero y Jorge Maier representarán a la Cámara en la Comisión Asesora para el Fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, según Ley Nº10.664, que tiene por objeto brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en torno a la evaluación y selección de los proyectos y en adjudicación de parcelas.

Homenajes

Como parte del desarrollo de la sesión, el cuerpo legislativo dio lugar al bloque de los homenajes. En esta instancia, la diputada Vilma Vázquez se refirió al 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y al Día del Federalismo Entrerriano que se celebra cada 13 de marzo en conmemoración del natalicio de Francisco "Pancho" Ramírez. A su turno, la diputada Liliana Salinas brindó un reconocimiento a las mujeres en el marco del 8M.

Fuente: APFDigital