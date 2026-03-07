La prueba contará con la participación de más de 1.400 atletas provenientes de 19 países, con un importante número de argentinos. Entre ellos habrá ocho representantes de Gualeguaychú.

La delegación local tiene como principal referente a Ricardo “Pichi” Fariña, quien disputó seis mundiales de esta modalidad. También competirán otros triatletas de experiencia en Ironman 70.3, como Sebastián Daroca, Pablo Glagovsky, Analía Aduco y Pablo Berisso. En tanto, Ezequiel Kroh, Nicolás Nadero y Franco Damasco harán su debut en esta distancia.

La largada será a las 7 desde la Parada 4 de la Playa Mansa. El circuito de natación se desarrollará sobre 1.900 metros en dirección al Muelle Mailhos. Luego los competidores pasarán al área de transición para iniciar los 90 kilómetros de ciclismo por la zona de Punta Ballena.

La etapa final será la media maratón -21,1 kilómetros de pedestrismo- sobre la rambla de Punta del Este, con llegada en la calle 30.