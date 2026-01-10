El Ministerio de Salud de la provincia avanza en la conformación del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental para el período 2025-2027, que representará el tercer mandato desde la creación de este espacio en el año 2021. El Consejo tiene como finalidad promover la construcción colectiva e intersectorial de políticas públicas vinculadas al campo de la salud mental, en consonancia con la normativa vigente a nivel nacional y provincial.

En esta instancia, un total de ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron la documentación requerida para postularse como integrantes del Consejo. La participación en este ámbito es de carácter ad honorem y apunta a fortalecer la intervención activa de distintos sectores sociales en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de salud mental.

El funcionamiento del Consejo Consultivo Honorario se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y la Ley Provincial de Adhesión Nº 10.445. Entre sus principales funciones se encuentra la realización de reuniones periódicas, así como la elaboración de observaciones, recomendaciones y propuestas, en un proceso de intercambio permanente con el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental.

Las organizaciones postulantes se distribuyen en diferentes categorías, de acuerdo con los criterios establecidos para la integración del Consejo. En el rubro de organizaciones de usuarios y familiares vinculados al campo de la salud mental, se postuló el dispositivo sociolaboral del Hospital Escuela, con sede en la ciudad de Paraná.

En la categoría correspondiente a sindicatos que agrupan a trabajadores del ámbito de la salud mental, presentaron su postulación la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, ambas con representación provincial.

En cuanto a los espacios académicos vinculados a la salud mental, se postularon la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, con sede en Paraná; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); y la Cátedra de Salud Pública–Salud Mental de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Por último, en la categoría de asociaciones y colegios profesionales del campo de la salud mental, los postulantes son el Colegio de Terapistas Ocupacionales y el Colegio de Trabajo Social, ambos de alcance provincial.

Actualmente, todas las postulaciones se encuentran en proceso de evaluación de la documentación presentada, paso previo a la conformación definitiva del Consejo para el nuevo período. Desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia de este espacio como instancia de participación y articulación entre el Estado y la sociedad civil, orientada a fortalecer las políticas públicas de salud mental en la provincia.