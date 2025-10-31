En el cuartel, ubicado en calle Maipú 176, se están desarrollando charlas de concientización, junto con la entrega de material didáctico y lazos rosas a los vecinos que se acercan a participar de la propuesta.

Estas acciones forman parte de la campaña Octubre Rosa, que busca promover la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos.

Con cada encuentro, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú reafirman su compromiso con la salud, la comunidad y la vida.