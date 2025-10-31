LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Octubre Rosa: Los bomberos voluntarios realizan una jornada de concientización
En el día de hoy, durante toda la jornada, y en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, continúan las actividades impulsadas por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.
En el cuartel, ubicado en calle Maipú 176, se están desarrollando charlas de concientización, junto con la entrega de material didáctico y lazos rosas a los vecinos que se acercan a participar de la propuesta.
Estas acciones forman parte de la campaña Octubre Rosa, que busca promover la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos.
Con cada encuentro, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú reafirman su compromiso con la salud, la comunidad y la vida.
