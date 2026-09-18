La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Al comparar la evolución interanual del índice oficial, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3% y alcanzó niveles no vistos desde 2004.

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

Si bien la plana mayor del equipo económico rechazó la posibilidad de intervenir para asistir a los morosos, desde el Central aseguraron que los bancos avanzan con la refinanciación de las deudas impagas de las familias y que, en los próximos meses, debería observarse una caída en la cartera irregular de los hogares.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

“Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones. El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, detalló un reporte de la consultora 1816 y explicó que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.

En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1 por ciento.

Los préstamos personales son la línea de crédito bancario que exhiben el mayor nivel de mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.

El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.

Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.

La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.

Por otra parte, según estimaciones de 1816, los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros registraron una mora de 33,7%, según las estimaciones de los analistas. Dentro de ese universo, Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentraban el 54% del financiamiento destinado a hogares.

Los datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que 5,9 millones de personas presentaban atrasos de pago al considerar en conjunto a las entidades financieras y no financieras. En total, 20,8 millones de individuos tenían alguna deuda registrada, por lo que cerca del 28% de los sujetos de crédito acumulaba incumplimientos.

Además, los analistas de 1816 señalaron que las entidades financieras concentraban el 65% del monto total de deuda en mora. La mayor cantidad de deudores, de todos modos, se encontraba entre los proveedores no financieros, con 4,2 millones de personas, frente a 3 millones en el sistema financiero. La consultora advirtió que ambas cifras no deben sumarse de forma directa, dado que una parte de los clientes mantenía atrasos en los dos segmentos.

Para el Banco Central, se considera en mora a los deudores clasificados en Situación 3, con atrasos de entre 90 y 180 días; Situación 4, cuando la demora se extiende entre 180 días y un año; y Situación 5, para incumplimientos superiores a un año.

La normativa establece que la salida de esa condición tras una refinanciación es gradual. Un deudor en Situación 3 debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del nuevo crédito para pasar a Situación 2 y dejar de ser considerado moroso. Quienes se encuentran en Situación 4 necesitan abonar tres cuotas seguidas para avanzar a Situación 3, mientras que los clasificados en Situación 5 deben cumplir el mismo requisito para pasar a Situación 4.

Por esa reclasificación escalonada, una persona que refinanció una deuda desde Situación 4 requiere al menos cinco meses de pagos al día para salir de la mora. En el caso de los deudores ubicados en Situación 5, el plazo mínimo asciende a ocho meses.