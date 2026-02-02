El Gobierno nacional oficializó hoy la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan la región.

La medida fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete de ministros.

La norma advierte que las condiciones hidrometeorológicas en la provincia, caracterizadas por "la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal", configuran un escenario de emergencia cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos y peligro para la vida de las personas.

El decreto señala que la capacidad de respuesta operativa ha sido superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que exige una "respuesta eficaz y urgente" del Estado Nacional para coordinar los recursos públicos. En este marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.

Esta declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

Fuente: Agencia NA