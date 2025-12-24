El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de la exdiputada libertaria Carolina Píparo como parte del directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien había renunciado desde el 10 de diciembre.

La designación fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 907/2025, que lleva las firmas del Presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. También se publicó el Decreto 903/2025 donde se designó como presidente del banco a Darío Wasserman, quien ejercía hasta el 17 de diciembre el cargo de vicepresidente (puesto al cual debió renunciar). De esta forma, pasará a ocupar el lugar de Daniel Tillard.

A través de sus redes sociales, Píparo expresó: “Es un honor vivir este momento histórico en el que Argentina está cambiando para siempre. Seguir acompañando a Milei y a Karina es para mí un gran orgullo”. “Gracias por el coraje y la entrega para liderar este proceso y por estar cerca siempre!”, cerró el posteo.

Cabe recordar que Píparo presentó su renuncia a la Cámara de Diputados seis días antes de que finalizara su mandato, a comienzos de diciembre, y ya se había instalado fuerte el rumor que tomaría un cargo en el Banco Nación, por el cual cobrará $3 millones.