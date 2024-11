El Gobierno nacional homologó el acuerdo firmado el pasado 31 de octubre, en el cual se establece un nuevo aumento salarial para los trabajadores del Estado, tanto de planta permanente como no permanente.

El convenio fue oficializado mediante el Decreto 1038/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, y contempla incrementos salariales y pagos adicionales que beneficiarán a miles de empleados públicos de todo el país.

La medida incluye una suba del 2% sobre las remuneraciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, la cual entró en vigor el 1° de noviembre. Este aumento se aplicará sobre los salarios vigentes al cierre del mes de octubre. Además, se acordó una actualización adicional del 1% sobre el salario de noviembre. Estos incrementos no serán aplicables al suplemento por Función Ejecutiva, según se especifica en el convenio firmado entre el Gobierno y los sindicatos.

Este acuerdo fue alcanzado con la participación de los principales gremios del sector público, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y establece también un incremento en los montos mensuales del Premio Estímulo a la Asistencia, que premiará la asistencia perfecta de los trabajadores. Para el mes de noviembre, el monto será de $30.600, y en diciembre, subirá a $30.906.ç

Suma fija en diciembre y rechazo de ATE

El convenio también contempla el pago de una suma fija de $30.000 que se abonará de manera única en el mes de diciembre. Este pago será destinado a todos los empleados de planta permanente y no permanente incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG). Sin embargo, esta medida no contó con el respaldo total de ATE, que expresó su rechazo a la propuesta presentada por el Ejecutivo, en particular a la suma fija.

“Para determinar dicha retribución no se considerarán: los grados extraordinarios que pudieran corresponder a cada agente afectado, el valor de la Compensación por Zona, el Adicional por Tramo en los casos y Nivel de Tramo que corresponda, las Compensaciones Transitorias, la Compensación Transitoria, la Compensación por Gastos Incurridos, como asimismo el Premio Estímulo a la Asistencia y las sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales, mientras conserven la naturaleza asignada por su norma de creación”, informaron desde el Gobierno, detallando cómo se calcularán los salarios de los empleados públicos.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, la retribución bruta mensual para los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios no deberá superar los $652.619 a partir del 1° de noviembre de 2024. A partir del 1° de diciembre, ese monto se incrementará a $659.145. Estos límites no incluirán conceptos como compensaciones adicionales, suplementos extraordinarios ni el premio a la asistencia.

En paralelo con estos anuncios, el Gobierno también publicó los montos correspondientes a las unidades retributivas de los diferentes escalafones y organismos encuadrados en el convenio colectivo de trabajo. A través del Anexo 2 del decreto, se establecieron los sueldos básicos de las distintas secciones gubernamentales y de los empleados de comisiones e institutos nacionales.

La homologación de este acuerdo salarial es un paso importante en la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos, aunque se espera que continúen las discusiones, especialmente con ATE, respecto a algunos puntos del acuerdo, como la suma fija. A pesar de los desacuerdos, la medida busca brindar un alivio a los trabajadores públicos, en un contexto económico desafiante para el país.

El salario básico del cuerpo de administración gubernamental, quedó establecido de la siguiente manera:

Clase A: $1.019.663,30, en noviembre, y $1.029.859,93, en diciembre.

Clase B: $775.634,66 y $783.391,01, respectivamente.

Clase C: $555.681,16, al cierre de este mes, y de $561.237,97, el próximo.

En la normativa, el Ejecutivo también actualizó las remuneraciones de los profesionales residentes que se desempeñan en los establecimientos hospitalarios e institutos y organismos que dependen del Ministerio de Salud y aquellos que trabajan en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.

La escala quedó conformada, tal como se detalla a continuación.

Jefe: $1.215.577, en noviembre, y $1.227.733, en diciembre.

4° año: $1.135.857, para este mes, y $1.147.216, a percibir el mes entrante.

3° año: $1.135.857 y $1.147.216, respectivamente.

2° año: $1.032.906 y $1.043.235.

1° año: $921.797 y $931.015.

El decreto fija además los valores de las becas, con la nueva actualización. Así, los montos totales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jefe: $388.404, en noviembre, y $392.288, en diciembre.

4° año: $353.167, para este mes, y $356.699, a percibir el mes entrante.

3° año: $353.167 y $356.699, respectivamente.

2° año: $321.010 y $324.220.

1° año: $291.831 y $294.749.