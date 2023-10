El Gobierno oficializó este lunes el bono de Refuerzo de Ingresos para Trabajadores Informales de $ 94.000 que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en octubre y noviembre 2023.

Mediante el Decreto 493 y a fin de "compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios", la prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional requerirá de una instancia de inscripción activa desde el viernes 27 de septiembre.

"El Refuerzo para Trabajadores Informales instituido en el artículo 1° será otorgado a personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, sobre la base de los criterios objetivos establecidos en el presente decreto y en las normas complementarias y aclaratorias que se dicten para tal fin", advierte el artículo 2° del texto firmado por el presidente Alberto Fernández y la plana mayor del gabinete nacional.





Requisitos



Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.