La Selección Argentina presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni definió quiénes serán parte del plantel que intentará, con Lionel Messi a la cabeza, defender el título en la cita con sede compartida entre Canadá, México y EE.UU.

Arqueros:

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

Fuente: TyC Sports