En un paso significativo hacia la preservación de la biodiversidad local, el Gobierno de Gualeguaychú firmó el Decreto N.º 191/2026, mediante el cual se crea la Mesa de Conservación del Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus). Esta iniciativa, enmarcada en el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Biodiversidad dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, busca coordinar acciones interinstitucionales para proteger esta especie emblemática, declarada en peligro crítico a nivel nacional y provincial.

El Tordo Amarillo, ave representativa de la ciudad desde 2008 y Monumento Natural Provincial por la Ley N.º 11.078, ha visto reducida su población debido a la transformación de pastizales naturales, la expansión agropecuaria y el drenaje de humedales. Actualmente, en Argentina, solo subsisten dos poblaciones disyuntas: una en el sur de Entre Ríos y otra en el noreste de Corrientes. Como indicador biológico de la salud de ecosistemas clave, su conservación es esencial para mantener servicios ambientales como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y el control de la erosión.

La Mesa de Conservación, constituida formalmente a partir de la firma del decreto el 28 de enero pasado, estará integrada por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria como entidad coordinadora. Además, se invita a participar de manera ad honorem y voluntaria a representantes de diversos organismos estatales, ONGs, fundaciones y agrupaciones vecinales interesadas en la temática. Entre los miembros iniciales destacan:

-Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos – Recursos Naturales.

-Dirección de Áreas Protegidas de la Provincia de Entre Ríos.

-Fundación Azara.

-ONG Aves Argentinas.

-Organización Aves de Gualeguaychú.

-Organización Aves de Ibicuy.

-Museo Almeida.

-Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) – Sede Gualeguaychú.

-Sociedad Rural de Gualeguaychú.

-Dirección Provincial de Vialidad – Zonal Gualeguaychú.

-Reserva Natural Privada “Potrero de San Lorenzo”.

El decreto establece que nuevos organismos u organizaciones podrán incorporarse mediante una solicitud formal de adhesión, la cual será evaluada y aprobada por mayoría simple en reunión ordinaria. Dentro de los próximos 30 días, la Mesa elaborará su Reglamento Interno de Funcionamiento, que será aprobado por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Esta medida refuerza el compromiso del Municipio con la Ordenanza N.º 12.394/2024, que creó el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y responde a la necesidad de articular esfuerzos conjuntos para monitoreo, educación ambiental y restauración de hábitats.