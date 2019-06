Ofrecen 500 mil pesos para encontrar a un joven desaparecido

El joven de 28 años salió de su departamento el 24 de febrero y se dirigió al cajero automático del Banco Ciudad ubicado en la estación Primera Junta de la línea A de subtes: allí extrajo 2.000 pesos y luego compró una pala de punta en un local de una cadena de materiales de construcción y artículos del hogar.

Desde aquel día de verano no se supo más nada del efectivo de la Policía de la Ciudad y estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

"Estamos desconcertados, no sabemos qué pasó. Lo único de lo que estamos seguros es que él saca el dinero porque pudimos ver cámaras de seguridad que lo ubican en el lugar", explicó días más tarde el hermano del joven desaparecido, Tigran Karhanyan.

En tanto, su madre, Vardush Davtyan, había manifestado: "Sé que está vivo, pero no se porqué no viene. Por ahí por alguna presión, porque nunca me dejó tanto tiempo sola. Él no está bien, por eso no aparece. Algo no quiere saber, está shockeado. Quiero saber dónde está".

La causa que investiga el hecho está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 27, a cargo del magistrado Alberto Julio Baños. (NA)