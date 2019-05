Ofrecen una recompensa de $500mil para encontrar a un abusador

"Necesito por favor que me ayuden, estoy desesperada. Esta persona es peligrosa y tengo miedo. Se mueve por Avellaneda, Barracas, Constitución pero puede estar en este momento en cualquier lado de Buenos Aires, incluso alguna provincia. Necesito que lo encuentren y poder estar en paz. Necesito que la Justicia después de ocho años me de una respuesta. Esta condenado, tiene que estar detenido. Se que mucho no va a poder esconderse si su cara llega a todos lados. Cualquier dato que puedan brindarme para mi es importante. Trabaja como remisero. Probablemente este más gordo que en las fotos", reclamó Antonella en sus redes sociales meses atrás.