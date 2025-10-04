Las búsquedas de trabajo son una de las principales inquietudes que tiene la población hoy en día. A diferencia de años atrás, este proceso pasa 100% a través de internet. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso al conocimiento y a la tecnología que requiere el mercado laboral actual.

Esto fue lo que detectaron las trabajadoras sociales del CAPS La Cuchilla y por eso solicitaron jornadas de capacitación y asesoramiento a la Dirección de Vinculación Tecnológica del Municipio, que luego se replicaron en diferentes zonas de la ciudad.

En esta ocasión, comenzará un nuevo ciclo de asesoramiento el lunes 6 de octubre en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Médanos, donde se desarrollará el taller de armado de CV y búsqueda laboral. En esta primera jornada, jóvenes y adultos aprenderán a elaborar un currículum adaptado a distintos perfiles y recibirán consejos prácticos para afrontar entrevistas y potenciar sus posibilidades en el mercado de trabajo

La propuesta continuará el lunes 13 de octubre, también en el SUM de Médanos, con una jornada de asesoramiento e inscripción en programas de empleo, de 8 a 12 h. Este espacio busca facilitar el acceso a herramientas de inclusión laboral, acercando a los vecinos diversas opciones de programas y capacitaciones disponibles.

Posteriormente, el lunes 20 de octubre se repetirá la instancia de asesoramiento e inscripción en programas de empleo, en el mismo lugar y horario, para que más personas puedan participar y aprovechar esta oportunidad de orientación personalizada.