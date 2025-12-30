En la tarde de este martes, el SMN marca un nivel de alerta amarillo por altas temperaturas, que pueden tener un efecto leve a moderado en la salud.

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Pasadas las 15 hs. el termómetro supera los 35ºC en Gualeguaychú.

En este contexto, y ante el alto consumo de energía eléctrica para paliar el calor, desde la Cooperativa Eléctrica informaron los primeros cortes para “alivio de cargas”. Los mismos tienen una duración estimada de dos horas.

Las zonas afectadas son las de la subestación de Juan Pablo I y Hernandarias y de la subestación Goldaracena y Constitución.