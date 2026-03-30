El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que la “ola de calor” en pleno otoño se extenderá durante toda la semana en Entre Ríos, a pesar de variaciones térmicas eventuales debido a posibles inestabilidades aisladas.

El cambio de tiempo en la provincia recién llegaría el domingo 5 de abril. Para Pascuas, se anuncia la llegada de un sistema frontal frío que provocará un brusco descenso de temperaturas.

Entre este lunes y hasta el sábado, las temperaturas máximas superarán los 30 grados. Las jornadas tendrán sensación térmica incluso superiores debido a una combinación de factores meteorológicos, como la elevada humedad.

En tanto, para el domingo la temperatura máxima se juntará con la mínima y se esperan cerca de 19 y 20 grados, cuyos valores serán más acordes con el otoño.