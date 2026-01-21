El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia la llegada de una ola de calor a Entre Ríos y la región. El incremento de los valores térmicos se sentirá sobre todo a partir del fin de semana y el inicio de la semana próxima.

Las temperaturas comienzan a subir y desde este miércoles superan los 30 grados, con máximas de hasta 31 grados. El ascenso térmico continuará al menos hasta el martes de la semana próxima, sin anuncio de lluvias.

El viernes ya se pronostican 34 grados de máxima, el fin de semana trepará a 35 y 36 grados y para el inicio de la próxima semana se aguarda que el termómetro marque hasta 37 grados.

Ola de calor en Entre Ríos: los días más calurosos



En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se anuncian 36 grados para el lunes y 37 grados para el martes próximos.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se indican 36 grados para el domingo y lunes, y 37 grados para el martes.

En Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy y Colón se esperan 35 grados para domingo y lunes, mientras que martes se prevén 36 grados.

En Gualeguay y Victoria se pronostican 35 grados el domingo y el lunes, mientras que martes se anticipan 36 grados de máxima.