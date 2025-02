Febrero trajo vino acompañado por las olas de calor que llegaron a la ciudad. Después de un enero bastante benévolo, las temperaturas extremas comenzaron a hacerse sentir en la ciudad.

En este marco, los médicos advirtieron cuáles pueden ser las consecuencias de las máximas de más de 40 grados en la salud de las personas y recomendaron permanecer en lugares frescos y bien ventilados. Sin embargo, estas indicaciones no son posibles de llevar adelante por toda la población.

De hecho, en los barrios vulnerables de la ciudad las casas están construidas principalmente con madera, chapas y nylon, generan que los vecinos que viven allí estén más expuestos a los perjuicios que puedan causar las olas de calor. A esto se suma la crisis hídrica que atraviesa la ciudad, lo cual también dificulta el abastecimiento del servicio, sobre todo, en zonas donde las conexiones son todavía muy precarias.

Débora Fernández es presidenta de la Comisión Vecinal del asentamiento Los Espinillos, en donde vive con su marido y sus tres hijos, y contó que atraviesan las olas de calor como pueden.

“Esto recién empieza. Lo que hacemos con mi familia es estar afuera en la sombra, tomamos mucha agua y tratamos de tener mucho cuidado por nuestra salud. Por suerte, este año nos pusieron diez canillas solidarias en cada punto del barrio para que los vecinos que no tengan el servicio dentro de sus casas puedan ir a buscar a la más cercana”, relató la ciudadana a Ahora ElDía.

La disposición de estos accesos de agua supuso un alivio para los vecinos, ya que el año pasado no tenían agua y debían esperar a que lloviera para juntar en un balde, puntualizó Débora. No obstante, cuando las temperaturas son extremas, no es posible palear el calor con sólo estar a la sombra y tomar agua.

“Cuando viene alguna ola extrema llevo a mis hijos al río para pasar la tarde, pero la mayoría de los días los tenemos en casa jugando a la sombra con agua. Al río vamos por acá atrás, a una playada que se llama ‘Las Moras’, porque el Balneario Municipal y Parque del Sol nos quedan muy lejos. No hay guardavidas en esas playas, pero nos sirven para refrescarnos y tratamos de estar atentos con los más chicos”, manifestó Fernández.

El caso de Débora no es aislado, ya que muchos vecinos de Los Espinillos tienen como principal recurso al río para hacer frente al calor.

Uno de los que compartió su experiencia con Ahora ElDía fue Alfredo Bossio, quien reconoció que “hay días que nos vamos al balneario porque es imposible estar en las casa. Llego de trabajar, alrededor de las 15 horas, y encaramos para el río. Por lo general vamos a una playa que está por atrás del barrio o sino en bicicleta hasta Costanera. A Parque del Sol sólo vamos cuando podemos y tenemos dinero para pagar un remís y para la entrada, porque ya no es más gratis como antes”.

La familia de Alfredo está conformada por su esposa y sus dos hijos y su casa está hecha de tablas, con techo de chapa y nylon, por lo que estar dentro es insoportable. Algunos vecinos del lugar tienen piletas de lona para sobrellevar las altas temperaturas, pero Bossio comentó que la suya se rompió y que, además, el agua insuficiente hace que sea imposible llenarla.

“Acá estamos con la conexión vieja del agua. Tenemos los caños nuevos, pero el Municipio todavía no nos ha conectado el servicio. Durante el día no sale una gota de agua. A veces, a la noche empieza a salir un poquito por la canilla y aprovechamos a llenar las botellas y poder tener agua fresca en la heladera. También llenamos todos los baldes y el tacho de 200 litros que tenemos, siempre y cuando podamos hacerlo”, expresó el gualeguaychuense.

A la hora de dormir, explicó que tiene un ventilador en su habitación y otro en la de sus hijos, “pero los ponemos al máximo y andan despacito por la baja tensión que tenemos en el barrio”.

Lo mismo que le ocurre a Débora, que por la noche sí o sí debe prender el ventilador para poder dormir porque “adentro de la casa te cocinas vivo. Es insoportable el calor. Por suerte, este año se puso complicado a mediados de enero, pero todavía nos queda todo febrero”.

La Presidenta de la Comisión Vecinal contó que se reunieron con personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y plantearon la necesidad de evitar que el barrio siga creciendo: “Les pedimos que nos den más apoyo, porque nosotros no tenemos la autoridad suficiente para decirle a quienes quieren construir acá que no lo hagan. El tema es que si cuando éramos pocos ya sufríamos los problemas del agua, la luminaria y la electricidad, cuantos más seamos más imposible se va a hacer todo y más difícil va a ser poner en condiciones el barrio”.

La ola de calor que se viene

Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este fin de semana el termómetro se disparará muy por encima de los 30 grados y el lunes llegará a su pico máximo con temperaturas de más de 40 grados.

El calor tan elevado tiene un impacto en la salud de las personas, sobre todo en aquellos estratos más vulnerables como los niños y los adultos mayores.

Es por esto que es fundamental tomar medidas para cuidar la salud de todos. Entre ellas se destacan beber abundante agua, incluso si no se tiene sed. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína. Priorizar comidas frescas y evitar la exposición al sol, especialmente entre las 10 y las 17 horas.

Si es necesario salir, usar protector solar, gorros o sombreros y ropa liviana de colores claros. Permanecer en lugares ventilados. En el hogar, utilizar cortinas o telas para bloquear el ingreso de calor; y evitar actividades físicas intensas, especialmente durante las horas de mayor calor.

Por otro lado, en cuanto a los síntomas del golpe de calor, los médicos señalan que son: alta temperatura corporal, dolor de cabeza, náuseas, mareos o confusión, piel enrojecida, caliente y seca. En el caso de los niños, pueden presentar irritabilidad o somnolencia inusual.

Ante cualquiera de estos indicios, se recomienda llevar a la persona a un lugar ventilado, aplicar paños húmedos en la frente, cuello y muñecas, consultar de inmediato con un médico y, ante cualquier emergencia contactarse con los servicios de salud al 107 o dirigirse al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano o al Hospital Centenario.