Los cierres de comercios céntricos se multiplican en Gualeguaychú.

La sostenida crisis económica que impacta de lleno en los bolsillos de los vecinos de la ciudad se hace sentir con fuerza en los comerciantes del centro, que tienen que afrontar costos muy altos y una caída en las ventas muy pronunciada.

La semana pasada fue el turno de un local de calle Urquiza “Estilo Shila”, que está liquidando toda su ropa por el cierre del local.

Su dueña realizó un conmovedor video que se volvió viral: “Es el video que nadie quiere hacer, cerramos”, expresó.

Y lamentó que "es lo que le ha pasado a varios y si sigue así va a pasarle a varios más".

Luego, la comerciante realizó otro video agradeciendo a todos los vecinos que se acercaron al local a saludarla y darle ánimos.