Esta semana, Gualeguaychú ha registrado sus temperaturas más bajas en lo que va del 2026. En continuidad con los valores de los últimos días, el pronóstico para este viernes anuncia una jornada de sol y cielo despejado, pero con temperaturas heladas.



Se espera que el termómetro descienda hasta los 0 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, y que no llegue a los dos dígitos aún en el momento más cálido del día. Para el mediodía, la máxima prevista es de 9 grados, la cual descenderá gradualmente conforme caiga el sol hasta posicionarse en torno a los 3 grados a la medianoche.

La situación es similar en el resto de Entre Ríos, ya que el Servicio Meteorológico Nacional indicó que rige un alerta amarillo por temperaturas extremas en todo el territorio provincial.