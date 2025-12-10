De acuerdo a los datos recopilados hasta octubre, los senadores Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla son los únicos legisladores entrerrianos que más proyectos presentaron durante el 2025.

La senadora de la Unión Cívica Radical esta novena dentro de las iniciativas de Declaración tras registrarse la presentación de 24 proyectos. Mientras que el presidente del Bloque del PRO se destaca en proyectos de ley con un total de 16 propuestas legislativas.

A nivel nacional, según informa el Portal “Parlamentario”, las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.

Fuente: APFDigital