El responsable de Desarrollo Humano pasó por la mañana de Bolazo Stream y Cero para hablar sobre la situación del río Gualeguaychú.

“Venimos trabajando con todo el equipo del Gobierno y tenemos un grupo preparado para recibir las peores noticias y enfrentar el fenómeno de El Niño. Uno escucha en las reuniones de los vecinos que esta inundación va a ser peor que experiencias anteriores, pero tenemos que ser responsables a la hora de informar y alarmar a la población”, manifestó Olano.

El funcionario fue muy cauto con el panorama y evito “agrandar” los rumores que rondar al reciente repunte del río Gualeguaychú: “El equipo municipal está preparado, un área específica está abocada al monitoreo, como es Defensa Civil. La inundación pone en juego muchas variantes, como el viento. Esto que pasó fue consecuencia más del viento que de la cantidad del agua que cayó. También es importante mantener un monitoreo constante sobre cuánta agua cae en el inicio de la cuenca. Hay muchos factores que se tienen que analizar”.

Y agregó: “Nosotros nos tenemos que preparar, no podemos ser sorprendidos por una creciente, por eso el relevamiento de vecinos que venimos haciendo. En buena hora que todo esto sea meramente preparativo. Uno se tiene que preparar para el peor escenario, nosotros estamos preparando todos los dispositivos municipales y a la comunidad para que los daños sean los menos posibles”.