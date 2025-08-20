El responsable de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y habló sobre la situación social de Gualeguaychú.

“Tenemos una estadística que nos arrojó que el 70% de las personas en situación de calle no es de acá de Gualeguaychú. En esos caos, lo que hacemos es la articulación con la ciudad de origen para que esas personas vuelvan a sus a sus hogares. Muchos de ellos son los famosos trotamundos”, manifestó Olano.

Y agregó: “Estamos trabajando con mucha responsabilidad, no hay comunicación sobre el tema de la situación de calle porque entendemos que es una situación complicada”.

Por otro lado, se refirió al programa de la Tarjeta Igualar y resaltó la importancia de las capacitaciones en economía doméstica que se dan a los beneficiarios: “Se le informa a cada uno el lugar y hora de capacitación y se enseña a administrar los recursos económicos. Cada uno se lleva herramientas. Además, también se sumó a las charlas la Subsecretaria de Ambiente con la entrega de semillas y Salud con el aporte de nutricionistas de cada zona programática”.