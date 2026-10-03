La cuarta edición del Ironman 70.3 de la ciudad de Buenos Aires se correrá este domingo desde las 6 de la mañana y contará con la participación de 1.300 triatletas de 30 países diferentes. La competencia consiste en 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo, y entregará 50 plazas de clasificación al Mundial de la distancia que se repartirán entre las diferentes categorías.

Entre los competidores habrá once representantes de Gualeguaychú, en una delegación que reúne tanto a triatletas experimentados como a deportistas que están dando sus primeros pasos en las pruebas combinadas.

El grupo de atletas locales estará encabezado por el legendario Ricardo “Pichi” Fariña, seis veces mundialista en la distancia 70.3 y quien, pronto a cumplir 62 años, se mantiene plenamente vigente también en la distancia máxima del Ironman (3.800m, 180k y 42,2k).

Otros deportistas de la ciudad con amplio recorrido en la versión 70.3 que estarán en la línea de largada son Pablo Glagovsky, Exequiel Núñez y Miriam Fernández; mientras que entre los más novatos —algunos ya con experiencia previa en fechas de esta exigencia— se integran Milagros Larrivey, Franco Damasco, Pablo Cabezas, Leonardo Bustamante, Ariel Cabrera, Nicolás Ladero e Ignacio Toni.

Además, entre las figuras destacadas que participarán de la competencia figuran Romina Palacio Balena (ganadora del Ironman 70.3 de Ecuador en 2024 y segunda en Buenos Aires en 2025), Luciano Taccone (campeón panamericano y referente internacional del triatlón) y Juan Cruz Bustos Pécaut, quien se quedó con la edición porteña de 2024. En 2025, el ganador de la rama masculina fue el francés Casimir Moine.

La largada y la llegada estarán ubicadas en la intersección de las avenidas De los Ombúes y Andrés Bello, en los Bosques de Palermo. Asimismo, la organización dispuso actividades previas para los participantes, que incluyen acreditaciones, charlas técnicas obligatorias y la exposición oficial en el Parque Sarmiento, donde también funcionarán la tienda del evento y el servicio de asistencia mecánica.