Operarán al niño que debió ser hospitalizado por el siniestro en el que murió un remisero gualeguaychuense
El niño de 5 años que sufrió importantes lesiones en el choque ocurrido este viernes en la Ruta 14 fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Gregorio Rohringer fue derivado al nosocomio infantil de la capital entrerriana, acompañado por su padre Javier Horacio Rohringer, quien sufrió lesiones de menor consideración.
Según informaron desde el Hospital San Roque, Gregorio ingresó a Terapia Intensiva este viernes por la tarde “con pronóstico reservado”. La llegada del niño al nosocomio infantil se produjo cerca de las 18 horas.
El meno presenta de Traumatismo Cráneo Encefálico con Fractura con Hundimiento de Cráneo. Según se informó, va ser intervenido quirúrgicamente por Neurocirugía.
Cabe recordar que tras el choque fatal murió el remisero Fernando José Fernández, de 50 años.
Fuente: Ahora