Se conocieron nuevos detalles en torno al impactante episodio ocurrido este lunes por la tarde en Concordia, donde una maquinaria vial fuera de control transitó de forma imprudente y embistió a siete vehículos.

Según supo AHORA, la pesada cargadora frontal pertenece a la firma Grinac Movimientos de Suelos SRL, y el hombre de 47 años que la conducía es el operario encargado habitualmente de manejarla.

Tras el hecho, el trabajador continúa privado de su libertad luego de haber opuesto una fuerte resistencia al momento del arresto, una situación límite en la que la policía debió apuntarle con escopetas para obligarlo a detener la marcha.

Al encontrarse detenido, el hombre todavía no ha prestado declaración indagatoria ante las autoridades, por lo que formalmente se desconoce el motivo por el cual circulaba en la zona y si efectivamente se dirigía a guardar la máquina a los depósitos de la empresa o hacia otro destino.

El grave raid se registró alrededor de las 18, iniciándose en el ingreso a la ciudad por la Ruta Provincial Nº 4. El posterior test de alcoholemia confirmó que el conductor manejaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

En su trayecto errático y a alta velocidad, la máquina chocó primero contra un Fiat Siena blanco —al que arrastró varios metros—, luego contra un Renault Laguna y continuó provocando colisiones contra dos camionetas y otros automóviles, dejando un saldo de tres vehículos con destrucción casi total. A pesar de la magnitud del siniestro, sólo dos hombres sufrieron heridas leves y fueron trasladados fuera de peligro al Hospital Delicia Concepción Masvernat.