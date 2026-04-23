Un importante procedimiento policial se llevó a cabo este jueves por la mañana en la zona norte de Gualeguaychú, donde al menos cinco personas fueron detenidas en el marco de una causa por narcomenudeo.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Drogas Peligrosas junto a personal de Investigaciones de la Jefatura Departamental, y se desarrolló en un asentamiento comprendido entre calles Federación, Santiago Díaz, 9 de Julio y Salaberry.

Según publicó El Argentino, la intervención fue el resultado de una investigación iniciada en marzo, que contó con la supervisión de la fiscal Natalia Bartolo. Como parte del procedimiento, se concretaron cuatro allanamientos de manera simultánea a partir de las 7 de la mañana, los cuales se extendieron hasta pasado el mediodía.

Durante los operativos, los agentes lograron secuestrar cocaína fraccionada para su comercialización, más de un millón y medio de pesos en efectivo, dos armas de fuego y distintos elementos vinculados a otras causas en trámite.

Los detenidos son cinco hombres mayores de edad, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 40 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas por la fiscal interviniente.