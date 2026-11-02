Operativo conjunto en la zona portuaria: secuestraron 13 motos y un auto durante la madrugada
Personal de la Jefatura Departamental, Prefectura Naval Argentina y Tránsito Municipal desplegó un control integral en el sector del puerto. Se retuvieron 13 motos y un automóvil por diversas irregularidades.
En las primeras horas del domingo, un despliegue coordinado entre las fuerzas de seguridad y el área de Tránsito local irrumpió en la zona del puerto de la ciudad para llevar adelante un amplio operativo de control vehicular. La intervención conjunta buscó verificar la documentación reglamentaria y controlar la circulación en uno de los puntos con mayor movimiento nocturno.
Las tareas se iniciaron formalmente alrededor de las 01.30 horas y contaron con la participación unificada del personal de la Jefatura Departamental, los efectivos de Prefectura Naval Argentina y los agentes de Tránsito Municipal, quienes instalaron puestos de verificación fijos y móviles a lo largo del sector portuario.
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Como saldo final de los procedimientos llevados a cabo durante la madrugada, las autoridades procedieron a la retención preventiva de un total de 14 vehículos: 13 motovehículos y un automóvil. Las unidades incautadas quedaron retenidas tras labrarse las actas correspondientes por incumplimientos a la normativa vigente de tránsito.