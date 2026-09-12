La Prefectura Naval Argentina desarticuló una presunta maniobra de contrabando y secuestró un cargamento de mercadería valuado en más de 57 millones de pesos durante un operativo realizado en Concepción del Uruguay.

El procedimiento comenzó durante la madrugada de este sábado en inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay, cuando personal de la fuerza detectó sobre la costa una embarcación sin nombre ni matrícula, en la que se encontraban dos personas.

En un camino de tierra cercano, los prefectos observaron además una camioneta utilitaria con dominio uruguayo, situación que despertó sospechas sobre una posible maniobra de contrabando de exportación hacia la República Oriental del Uruguay.

Los efectivos se dirigieron hacia el lugar y dieron la voz de alto. Sin embargo, los involucrados escaparon aprovechando las características geográficas de la zona.

Una vez asegurado el sector, el personal realizó un rastrillaje e inspeccionó el vehículo que había quedado en el lugar. En su interior encontraron 16 bultos que contenían indumentaria, productos veterinarios y calzado.

En la causa intervino el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, que dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería, la camioneta y la embarcación. De acuerdo con la información oficial, el valor de los elementos decomisados supera los 57 millones de pesos.

Del operativo participaron efectivos de las Prefecturas de Concepción del Uruguay y Colón, junto con personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay.