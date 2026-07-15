Luego de cada partido de la Selección Argentina, los gualeguaychuenses han adoptado la costumbre, la cábala o el ritual de festejar en la zona de los obeliscos de la Costanera. Luego del último partido de la Scaloneta, cerca de 2 mil personas se concentraron en ese sector, lo que llevó a desplegar un operativo de seguridad para garantizar el orden.

Esta tarde, Esteban Izaguirre, de la Agencia de Seguridad Municipal, confirmó a Ahora ElDía que se montará un operativo similar.

“Esperamos mucha más gente en caso de que ganemos. Vamos a cortar la circulación a partir de la calle Gervasio Méndez, Andrade y Alem, y San Martín y Costanera. La Policía departamental hace un operativo en conjunto con nosotros. También va a haber un control con cámaras en el sector, porque hay domos que van a ayudar a controlar, si hay algún percance”, detalló.

Aquellos que se desplacen en caravana hasta el sector, deberán tener en cuenta las restricciones de circulación que se implementarán para evitar embotellamientos.