Operativo retorno: Juan Darthés se prepara para volver a la Argentina

"Tiene que recuperar su estado de salud psíquica", dijeron allegados al actor, que está instalado en Brasil desde diciembre de 2018, cuando fue denunciado por violar a una joven de 16 años durante la gira de Patito Feo A cuatro meses de haber abandonado Argentina en medio de una denuncia de violación de Thelma Fardin, Juan Darthés evalúa regresar al país. En diciembre de 2018, el actor se fue a Brasil unos días después de que la joven actriz hiciera pública una denuncia por abuso sexual que sufrió en mayo del 2009 durante una gira en Nicaragua mientras compartían elenco de la ficción Patito Feo. Nota relacionada: Fuerte mensaje por el viaje de Darthés a Brasil: “Huyó como rata” "Tiene que recuperar su estado de salud psíquica", dijeron allegados a Darthés que está instalado en el país carioca junto a su mujer María Leone. Mientras tanto, sus hijos están en Buenos Aires porque retomaron sus actividades, aunque se turnan para viajar a visitar a su padre y que siempre esté acompañado. Además, pusieron en venta la casa en la que vivían en un exclusivo barrio de Nordelta.Por otro lado, este viernes en Pamela a la tarde informaron que la defensa del actor -encabezada por Fernando Burlando, planea llamar a declarar a los actores que estuvieron en aquella gira y, sobre todo, a la compañera de habitación de Fardin. La fiscalía que lleva adelante la causa ordenó diligencias a pedido, por lo cual las testimoniales se realizarán en Argentina.En diciembre de 2018, después de que se hiciera pública la denuncia que Fardin realizó en Nicaragua, Daniel Grinbank, el productor de la gira latinoamericana de la tira de Ideas del Sur, contó cómo era la logística de los chicos del elenco. "Normalmente viaja un talent manager cada cinco chicos, y hay un jefe que es la cabeza del equipo que los dirige. En esa gira también viajaron las madres de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, ya que muchas veces los padres de los protagonistas acompañan a sus hijos porque las exigencias sobre ellos son mayores que las que tiene el elenco, ya que tienen que asistir a conferencias de prensa, sesión de fotos, entrevistas…", explicó. Nota relacionada: Las abogadas de Fardín hablaron de la posible preventiva de Darthés En su denuncia, Thelma aseguró que aquel día no podían ir al lobby del hotel porque había muchos fanáticos. "No estábamos con una comitiva que nos protegía. Para irme a mi habitación, subo por las escaleras de servicio. Atrás mío viene este hombre. Lo recuerdo patente", advirtió la actriz en su testimonio sobre el violento episodio del que fue víctima."Los talent managers no podían saber de esta situación, es algo imprevisible, pasó en el mismo hotel, y Darthés usó toda esa viabilidad que le daba estar en el mismo piso, a solo unas habitaciones de distancia, para cometer este delito aberrante. Este caso excede los parámetros porque ni aún el mejor talent manager, con el mejor equipo de apoyo psicológico, podría haber previsto este horror", agregó Grinbank en su momento. Nota relacionada: Gloria Carrá liquidó a Juan Darthés: “Es asqueroso y repugnante” Dos días después de la denuncia -y antes de irse a Brasil- Juan Darthés brindó una única entrevista en la cual desmintió a Thelma Fardin y contó su versión de los hechos."No pasó, no existió nunca. Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. '¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Soy un tipo grande', le dije. Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?", le dijo el actor a Mauro Viale.