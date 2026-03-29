Este sábado, la Municipalidad de Gualeguaychú llevó adelante una campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos en la cancha de la ENOVA, ubicada en Gervasio Méndez y Perón. La jornada se desarrolló desde las 10 de la mañana hasta pasado el mediodía, con una importante participación de vecinos que se acercaron con sus perros y gatos.



En ese sentido, Ivana Zecca remarcó: “Estas campañas son fundamentales para el cuidado del ambiente y de la sociedad en su conjunto. La prevención es una política pública central, y desde el gobierno municipal sostenemos estas acciones porque entendemos que la salud animal impacta directamente en la salud humana”.

La intervención se realizó en el marco de un operativo de bloqueo sanitario, dispuesto tras la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago en la zona. En ese contexto, más de 150 animales recibieron la vacuna correspondiente, como medida preventiva clave para cortar posibles vías de transmisión.

El operativo estuvo a cargo del equipo de veterinaria de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, encabezada por Ivana Zecca, que desplegó el dispositivo territorial con el objetivo de reforzar la cobertura sanitaria y concientizar sobre la importancia de la vacunación.

“La rabia es una enfermedad zoonótica de alto riesgo, por lo que las acciones de bloqueo y prevención resultan fundamentales para resguardar la salud pública. Este tipo de campañas permite actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones puntuales, al tiempo que consolida una política sostenida en el cuidado del ambiente”, recordaron desde el Municipio.